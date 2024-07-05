تكاليف المعيشة تدفع الأمريكيين لإلغاء إجازة الصيف

قرر عدد كبير من الأمريكيين التخلي عن إجازاتهم الصيفية هذا العام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا لاستطلاع أجرته مجلة نيوزويك.

وكشف الاستطلاع، الذي نفذته شركة Redfield & Wilton Strategies في الفترة من 27 إلى 28 يونيو، أن 44% من المشاركين لن يسافروا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وشمل الاستطلاع ردودًا من 2500 ناخب أمريكي مؤهل.

وأشارت الأغلبية، 53%، إلى أنهم كانوا سيفكرون في الحصول على إجازة لو كانت تكاليف المعيشة أقل. ومن بين أولئك الذين ما زالوا يخططون للسفر – ونسبتهم 17% إلى الخارج، و 29% محلياً، و 10% محلياً وخارجياً – اعترف 64% بأن خططهم تأثرت بارتفاع تكاليف المعيشة.

وعلى وجه التحديد، اختار 55% وجهات أرخص، واستخدم 45% وسائل نقل أقل تكلفة، وأقام 30% في أماكن إقامة أقل تكلفة.

وعلى الرغم من المخاوف السائدة بشأن الاقتصاد، فمن الجدير بالذكر أن التضخم قد انخفض بشكل كبير من ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022.

واعتبارًا من مايو، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهو أقل ارتفاع منذ مارس 2021.

كما شهد مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 3.3% عن العام السابق وبقي ثابتًا منذ أبريل. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم، إلا أنه لا يزال يتجاوز هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وتعيد الضغوط الاقتصادية تشكيل الطريقة التي يخطط بها الأمريكيون لأوقات فراغهم، حيث يختار الكثيرون بدائل صديقة للميزانية أو يلغون خطط سفرهم تمامًا.

ويسلط هذا الاتجاه الضوء على الضغوط المالية المستمرة التي تواجه الأسر الأمريكية، على الرغم من اعتدال معدلات التضخم.