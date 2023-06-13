تونس تعد مقترحًا بديلًا لعرضه على صندوق النقد الدولي

تعد تونس اقتراحًا بديلًا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيّد "إملاءات" الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي كبير.

وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ تشرين الأول/أكتوبر، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء.

وأعرب سعيّد لاحقًا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم قائلًا: إن "ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد"، مشيرًا بشكل واضح إلى أنه يعارض أيضًا بيع الشركات المملوكة للدولة.