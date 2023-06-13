تونس تعد مقترحًا بديلًا لعرضه على صندوق النقد الدولي
تعد تونس اقتراحًا بديلًا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيّد "إملاءات" الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي كبير.
وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ تشرين الأول/أكتوبر، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء.
وأعرب سعيّد لاحقًا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم قائلًا: إن "ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد"، مشيرًا بشكل واضح إلى أنه يعارض أيضًا بيع الشركات المملوكة للدولة.
ونقلت الوكالة قول المسؤول، إن الرئيس سعيّد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها، مضيفًا أن "الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة".
ولم يذكر المصدر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة التي سيشملها مع صندوق النقد الدولي.
واستغرق الاتفاق الذي تم التوصل له في تشرين الأول/أكتوبر، شهورًا من المفاوضات الفنية التفصيلية. وليس من الواضح إلى أي مدى يمكن لتونس تجنب الانهيار المالي والقدرة على الالتزام بسداد ديون خارجية.
وتعهد المانحون، الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس، بضخ مبالغ إضافية كبيرة إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، أنه سيقدم 900 مليون يورو كقروض مشروطة. وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تونس، أمس الإثنين، على تقديم خطة معدلة لصندوق النقد.