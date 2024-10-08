أزمة مالية تهدد فرنسا.. لماذا تختلف عن إيطاليا 2011؟

قدم ميشيل بارنييه نظرة قاتمة للوضع الاقتصادي الذي تمر به فرنسا، منذ وصوله إلى ماتينيون، ففي كل مرة يتحدث فيها عن الموازنة المالية العامة يصبح الوضع مثيرًا.

ففي 18 سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء أن وضع ميزانية البلاد الذي اكتشفه خطر للغاية، ولذلك عليه أن يقدم ضمانات جدية لبروكسل والأسواق المالية، وفقًا لمجلة "لكسبريس" الفرنسية.

وكشف بارنييه في وقت سابق عن السياسة العامة، والخطوط العريضة لخطته لإصلاح الوضع، فمن أجل هذه المهمة الصعبة، عليه إيجاد مبلغ 60 مليار يورو لخفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025.

ولتبرير هذا المسار، يلوح رئيس الوزراء الآن بخطر حدوث أزمة مالية، إذ حذر بارنييه يوم الجمعة الماضية، قائلًا: "إنها أمامنا، وعلينا أن نحذرها".

وتقول مجلة "لكسبريس"، إن الحالة الفرنسية تذكرنا بما مرت به إيطاليا عام 2011، ففي ذلك الوقت، سارع المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي إلى تشكيل حكومة، وفرض خطة تقشف لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح.

ورغم أن أوجه تشابه موجودة، ولكن السياق مختلف جذريًّا كما توضح المجلة، أولًا، في عام 2011، ظهرت العاصفة لأول مرة في اليونان، قبل أن تهب على بقية منطقة اليورو، لتضرب أيرلندا والبرتغال تباعًا، ثم قبرص وإيطاليا وإسبانيا.

ويقول هنري ستيردينياك، الخبير الاقتصادي في" OFCE": "خسرت الأسواق المال خلال أزمة اليونان، وكانت هناك ظاهرة معدية"، في عام 2024، كما هو الحال في العام الماضي، لم تشهد أوروبا أي صدمات خارجية مثل تلك التي شهدتها سابقًا مع الحرب في أوكرانيا أو وباء كوفيد 19.

وبعد دعم الشركات والأسر على نطاق واسع خلال هذه الفترات، استمرت الدولة الفرنسية مع ذلك في السماح بإرخاء الحبل لعجزها وديونها، على النقيض من إيطاليا في عام 2011، فالأسواق لم تُفرض عقوبات عليها بعد، حتى بعد حل الجمعية الوطنية والغموض السياسي الكبير الذي أعقبه.

ويتراوح الفارق في فرنسا - فارق السعر - مع ألمانيا حاليًّا حول 0.80%، على حين كان الفارق في إيطاليا يقترب من 6%، كما يقول ديفيد كايلا، المحاضر في الاقتصاد بجامعة "أنجيه"، مشيرًا إلى أن بارنييه "يصور الوضع تصويرًا دراميًّا، إن أزمة الدين العام ليست بالضرورة أزمة مالية، الدولة تقترض، ويمكنها دائمًا الاقتراض".

من جهتها، تقول سيلين أنطونين، الخبيرة الاقتصادية في OFCE: "كل شيء يعتمد في النهاية على الوضع في البلد المعني، ففي اليابان، على سبيل المثال، يتجاوز الدين العام 260% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم هائل، ولكنه لم يخف المستثمرين".

وتضيف: "ما دامت الدولة ترسل إشارة بأنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فليس هناك خطر من حدوث أزمة. ومع ذلك، هناك مأزق: سداد الفائدة باهظ التكلفة في الاقتصادات المتقدمة".

وهناك فارق رئيس آخر: أصبح البنك المركزي الأوروبي الآن محددًا بوضوح في المشهد المالي، في 26 يوليو 2012، أي قبل يوم واحد من افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية في لندن، ألقى ماريو دراجي، الرئيس المعين للمؤسسة النقدية، خطابًا تاريخيًّا.

في هذا الخطاب، ألقى جملة كافية لتهدئة مخاوف السوق: "البنك المركزي الأوروبي على استعداد للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على اليورو".

وتشير سيلين أنطونين إلى أن سياسة "كل ما يلزم" غيرت الوضع، إنها سياسة متشددة للغاية، مع الرغبة في عدم خذلان أي بلد في المنطقة، وسوف يترجم هذا الدعم إلى عمل من خلال التيسير الكمي، والشراء الضخم لأوراق الدين السيادية.

فالخبراء الذين أجرت "ليكسبريس" مقابلات معهم "مقتنعون" بأنه إذا تعثرت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فإن البنك المركزي الأوروبي لن يتردد في التدخل.

ولكن فرانسوا إيكال لا يريد أن يصل إلى هذا الحد، ويعتقد المسؤول الكبير السابق، الذي عمل في وزارة الاقتصاد والمالية: "إذا كنا لا نريد الاعتماد على القرار المتخذ في فرانكفورت، فيجب أن نظهر أننا قادرون على السيطرة على الديون، ومنعها من الخروج عن نطاق السيطرة".