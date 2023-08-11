توقعات بعودة أسعار الأرز إلى الارتفاع

يبدو أن أسعار الأرز والزيت في العالم على وشك الارتفاع بصورة كبيرة، بعد تلف محصولات الأرز والذرة في الصين نتيجة الأمطار الغزيرة واقتراب عاصفة أخرى.

وتوقع محللون ارتفاع الأسعار بصورة تتناسب مع حجم الضرر، الذي حدث في محاصيل الصين، في وقت يعاني العالم من حظر الهند تصدير الأرز، وانسحاب روسيا من اتفاق نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ويبلغ الأثر المتوقع للأمطار نحو 2% من إجمالي إنتاج الصين من الذرة، وانخفاض إنتاج الأرز، مع مخاوف من استمرار فيضانات الإعصار دوكسوري واقتراب هبوب العاصفة "خانون".

وصدرت توقعات من الولايات المتحدة الأميركية بزيادة واردات الصين من الذرة لتصل إلى 23 مليون طن في الموسم الحالي، بزيادة تقدر بنحو 18 مليون طن عن العام الماضي.

يذكر أن وقف تصدير الهند للأرز رفع أسعاره عالميا بنحو 20%.

المصدر: channelnewsasia