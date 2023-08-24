إيران تعين قائماً جديداً بأعمال المندوب في مجلس محافظي أوبك

أفادت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية اليوم الخميس أن البلاد عينت أفشين جافان قائما بأعمال المندوب في مجلس محافظي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ليحل محل أمير حسين زماني نيا.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لموقع شانا الإخباري، التابع لوزارة النفط الإيرانية، إن المنظمة سترحب بعودة إيران الكاملة إلى سوق النفط عندما تُرفع العقوبات عنها.

وقال الأمين العام، هيثم الغيص: "نرى أن إيران عضو مسؤول بين أفراد أسرتها، الدول في مجموعة أوبك".

وأضاف: "واثق من أننا سنعمل معا على نحو جيد وبالتنسيق لضمان الحفاظ على التوازن في السوق لتظل أوبك على النهج الذي سلكته على مدار السنوات العديدة الماضية".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله إن انضمام إيران لمجموعة "بريكس" سيعزز معارضة التكتل للهيمنة الأمريكية.