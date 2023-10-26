مؤشرات "وول ستريت" تفتح منخفضة مع هبوط أسهم الشركات الكبرى

فتحت مؤشرات "وول ستريت" الرئيسة، اليوم الخميس، على انخفاض، مع بقاء أسهم الشركات الكبرى تحت ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تقييم المستثمرين للمكاسب الحديثة لكبرى شركات التكنولوجيا وصدور بيانات اقتصادية متباينة.

وفتح المؤشر "داو جونز" الصناعي منخفضًا 18.76 نقطة، أي 0.06%، إلى 33017.17 نقطة.

وهبط "ستاندرد اند بورز" 500 بواقع 10.78 نقطة، أي 0.26%، إلى 4175.99 نقطة.

ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 52.26 نقطة، أي 0.41%، إلى 12768.97 نقطة.