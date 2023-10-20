مؤشرات "وول ستريت" تتراجع وسط مخاوف من أثر حرب غزة

فتحت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" على تراجع، اليوم الجمعة، إذ تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها منذ سنوات، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول التي تميل للتشديد النقدي، في حين ظل المستثمرون قلقين بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 48.90 نقطة أو 0.15 % إلى 33365.27 نقطة عند الفتح.

ونزل مؤشر"ستاندرد آند بورز" 500 بواقع 4.15 نقطة، أو 0.10 %، إلى 4273.85 نقطة. كما هبط مؤشر ناسداك المجمع 28.40 نقطة، أو 0.22 %، إلى 13157.77 نقطة.