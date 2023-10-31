تقرير: إسرائيل تخشى أزمة حادة في العلاقات التجارية مع تركيا

أعربت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، عن مخاوف عميقة من أزمة حادة محتملة، في العلاقات التجارية مع تركيا، على خلفية الحرب الدائرة على قطاع غزة، حسب ما أفاد به موقع المال والأعمال "كالكاليست".

يأتي ذلك وسط مخاوف من تضرر الشركات الإسرائيلية التي تمتلك علاقات عمل متشعبة مع تركيا.

وقال الموقع، إن "العديد من رجال الأعمال والمستوردين الإسرائيليين الذين أوشكت أعمالهم على الانهيار، بعد أكثر من 3 أسابيع على الحرب في غزة، يخشون الآن أن تكون أعمالهم التجارية في تركيا بصدد الانهيار".

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية على صلة بمنظومة التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل، قولها إن المخاوف الحالية "تتعلق بمدى استعداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمضي في تصريحاته الحادة ضد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، وإن استمرار تلك الحرب ومشاهد الدمار الكبير بالقطاع والأزمة الإنسانية ستعني تصعيدا في تصريحات أردوغان ضد إسرائيل".