آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا جراء الإضرابات

علق آلاف المسافرين في أوروبا، السبت، بعد أن ألغيت مئات الرحلات الجوية جراء إضرابات لطواقم مطارات وشركات الطيران، في ذروة موسم سياحي يشهد حركة نشطة.

ففي إيطاليا، تم إلغاء نحو ألف رحلة جوية داخلية ودولية بسبب إضراب الطواقم الأرضية، وفق ما أفادت سلطات المطارات وشركات الطيران.

كما ألغيت 120 رحلة جوية بين إقلاع وهبوط في مطار شارلروا البلجيكي ليومي السبت والأحد، جراء إضراب طياري شركة "راين إير" للسفر بتكلفة منخفضة، احتجاجًا على ظروف العمل.