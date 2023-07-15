آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا جراء الإضرابات
علق آلاف المسافرين في أوروبا، السبت، بعد أن ألغيت مئات الرحلات الجوية جراء إضرابات لطواقم مطارات وشركات الطيران، في ذروة موسم سياحي يشهد حركة نشطة.
ففي إيطاليا، تم إلغاء نحو ألف رحلة جوية داخلية ودولية بسبب إضراب الطواقم الأرضية، وفق ما أفادت سلطات المطارات وشركات الطيران.
كما ألغيت 120 رحلة جوية بين إقلاع وهبوط في مطار شارلروا البلجيكي ليومي السبت والأحد، جراء إضراب طياري شركة "راين إير" للسفر بتكلفة منخفضة، احتجاجًا على ظروف العمل.
وترك الإضراب في إيطاليا نحو 250 ألف مسافر عالقين في واحدة من أكثر الوجهات السياحية رواجًا في العالم.
وتأتي الإضرابات في خضم موجة حر وصفتها المصلحة الوطنية للأرصاد الجوية بأنها "إحدى الأشد على الإطلاق"، مع حرارة في روما ستصل أقلها إلى 40 درجة مئوية، فيما ستصل في صقلية وسردينيا إلى 48 درجة مئوية.
ومن المفترض أن يستمر إضراب الطواقم الأرضية التي تطالب بعقد جماعي جديد، بعد مرور ستة أعوام على انقضاء مفاعيل العقد السابق، من الساعة 10,00 (08,00 ت غ) حتى الساعة 18,00 (16,00 ت غ).
وأعلنت السلطات إلغاء نحو 200 رحلة جوية في مطار روما.
كما تأثرت جداول رحلات شركة "طيران مالطا" التي تتولى نقل ركاب شركات "راين إير" و"فيولينغ" و"إيتا إيرويز"، بعدما انضم طياروها إلى الإضراب.
وفي مطارات ميلانو، ألغيت نحو 150 رحلة جوية، كما ألغيت عشرات الرحلات في تورينو وباليرمو.
ودعا وزير النقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، المضربين إلى التحلي "بالمنطق السليم" من أجل "عدم إلحاق ضرر بالملايين من العمال الآخرين والسياح".