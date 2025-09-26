رسوم وقيود.. ترامب يفاجئ شركات الأدوية الأجنبية بقرار صادم

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قطاع الأدوية والصيدلة في الولايات المتحدة، بالإعلان عن فرض رسوم جمركية، ابتداء من الشهر لمقبل.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "ابتداءً من 1 أكتوبر 2025، سنفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على أي منتج دوائي يحمل علامة تجارية أو براءة اختراع، ما لم تكن الشركة تبني مصنعاً لإنتاج الأدوية في أمريكا".

وأضاف ترامب: "تُعرّف كلمة تبني بوضع حجر الأساس" و/أو قيد الإنشاء. لذلك، لن تُفرض تعريفة جمركية على هذه المنتجات الدوائية إذا بدأ البناء".

وفي شهر يوليو/ تموز الفائت كان ترامب قد أشار إلى احتمال فرض رسوم عالية على واردات الأدوية، قد تصل إلى 200%.

وخلال اجتماع مع مسؤولي إدارته، صرّح ترامب في ذلك الوقت قائلاً إن إعلانا مرتقبًا سيصدر قريبًا بشأن قطاع الأدوية.

وأضاف: "سيتم فرض رسوم جمركية مرتفعة جدًا على الأدوية، قد تبلغ نحو 200%".