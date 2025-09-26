logo
رسوم وقيود.. ترامب يفاجئ شركات الأدوية الأجنبية بقرار صادم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: رويترز
فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قطاع الأدوية والصيدلة في الولايات المتحدة، بالإعلان عن فرض رسوم جمركية، ابتداء من الشهر لمقبل.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "ابتداءً من 1 أكتوبر 2025، سنفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على أي منتج دوائي يحمل علامة تجارية أو براءة اختراع، ما لم تكن الشركة تبني مصنعاً لإنتاج الأدوية في أمريكا".

وأضاف ترامب: "تُعرّف كلمة تبني بوضع حجر الأساس" و/أو قيد الإنشاء. لذلك، لن تُفرض تعريفة جمركية على هذه المنتجات الدوائية إذا بدأ البناء".

وفي شهر يوليو/ تموز الفائت كان ترامب قد أشار إلى احتمال فرض رسوم عالية على واردات الأدوية، قد تصل إلى 200%.

وخلال اجتماع مع مسؤولي إدارته، صرّح ترامب في ذلك الوقت قائلاً إن إعلانا مرتقبًا سيصدر قريبًا بشأن قطاع الأدوية.

وأضاف: "سيتم فرض رسوم جمركية مرتفعة جدًا على الأدوية، قد تبلغ نحو 200%".

