الإمارات والهند تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي جوانب "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين بلديهما، ومسارات تطويرها.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات، ويشارك خلالها في "القمة العالمية للحكومات "2024" التي تعقد في دبي.

واستعرض الطرفان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تطور شراكة البلدين، وما وصلت إليه من تقدم نوعي واستراتيجي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، التي تعزز أولويات البلدين في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.