الإمارات والهند تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي جوانب "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين بلديهما، ومسارات تطويرها.
جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات، ويشارك خلالها في "القمة العالمية للحكومات "2024" التي تعقد في دبي.
واستعرض الطرفان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تطور شراكة البلدين، وما وصلت إليه من تقدم نوعي واستراتيجي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، التي تعزز أولويات البلدين في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.
وتطرق اللقاء إلى أهمية القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي، تحت شعار"استشراف حكومات المستقبل"؛ كونها توفر منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب الملهمة في تطوير العمل الحكومي، وإيجاد حلول مبتكرة لتحدياته، بجانب تعزيز جهود التنمية الوطنية والاستدامة والجاهزية لبناء مستقبل أفضل.
كما شهد رئيس الدولة، ورئيس الوزراء الهندي، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتوسيع آفاق تعاونهما، خاصة في المجالات الحيوية.
وشملت الاتفاقيات والمذكرات المجالات التالية: الاستثمار والتجارة، ومشاريع البنية التحتية الرقمية، والربط الكهربائي والنقل البحري والموانئ والسكك الحديدية، إضافة إلى الربط الشبكي للتحويلات عبر الحدود، وربط منصات الدفع الفوري، بجانب اتفاق إطاري بشأن تمكين الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وغيرها من المجالات الحيوية.