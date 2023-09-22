الذهب يرتفع متحديا قوة الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1923.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أمس الخميس، أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر/ أيلول. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضًا 0.2 بالمئة إلى 1943.10 دولار.

وأعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريًّا لكبح التضخم.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف "نظرت الأسواق إلى البنوك المركزية وقالت إنكم لم تمتنعوا الآن عن رفع أسعار الفائدة لأنه تم التغلب على التضخم، وإنما لأنكم قلقون من أن النمو العالمي على وشك التوقف".