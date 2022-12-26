إسبانيا.. الألواح الشمسية تزدهر في ظل أزمة المحروقات

وتقول بالوما أوتريرا وهي تشير إلى الألواح الشمسية المثبتة فوق سطح منزلها في بوزويلو دي ألاركون، وهي منطقة يقطنها ميسورون في ضواحي مدريد، إنّ "المنطقة تشهد طقسًا مشمسًا خلال أيام السنة كلّها تقريبًا".

وتضيف باسمةً "ينبغي الاستفادة من أشعة الشمس".

وعلى غرار ما أقدم عليه إسبانيون كثر خلال الأشهر الأخيرة، توجّهت هذه الموظفة في قطاع الطيران إلى ما يُسمّى بـ"الاستهلاك الشخصي" المتمثل في إنتاج الأشخاص بأنفسهم الطاقة التي يحتاجون إليها، وركّبت في أيلول/سبتمبر 13 لوحًا شمسيًّا في منزلها بقدرة إنتاجية تبلغ 4,5 كيلوواط.

وتقول المرأة البالغة 50 عامًا إنّ هذه الخطوة ليست بـ"الاستثمار البسيط" لكنّ الأمر يستحق هذه الأموال خصوصًا مع "المساعدة" التي توفرها الدولة و"التوفير" الذي تعتمده لناحية استهلاك الطاقة، مشيرةً إلى أنّ فواتيرها انخفضت للنصف منذ بداية الخريف.

وتوضح شركة "إنغل سولر" التي تولّت تركيب الألواح، أنّ هذه الأخيرة تضمن "50 إلى 80%" من الطاقة التي تحتاجها العائلة.

ويؤكد المدير التجاري للشركة التي تضم 200 موظف خواكين غاسكا أنّ الأمر "مثير للاهتمام في ظل أسعار الكهرباء الراهنة".

وخلال عامين، ارتفعت إيرادات الشركة التي تأسست عام 2005 في برشلونة، 5 مرات، فيما تتوقع مزيدًا من ارتفاع في مردودها عام 2023. ويقول غاسكا "إنّ الطلبات تنهار علينا"، مشيرًا إلى "نشاط مذهل" في الشركة.

"المصارف" أو "الأسطح"

ولم يشهد "الاستهلاك الشخصي" إقبالاً في إسبانيا كالمُسجّل حاليًّا، مدفوعًا بأزمة المحروقات الناجمة عن الحرب الأوكرانية من جهة وبالمساعدة المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية.

ويقول المتخصص في الطاقات المتجددة لدى شركة "مينتا إنرجيا" إنّ "الألواح الشمسية لم تكن قبل عام، منتشرة بصورة كبيرة على أسطح المنازل في المدن والقرى الإسبانية، لكنّ الوضع تغيّر برمّته اليوم".

أما الأمين العام للاتحاد الإسباني للطاقة الشمسية خوسيه دونوسو، فيبدي الملاحظة نفسها.

ويوضح أنّ الإسبان "يلاحظون إقدام جيرانهم على اعتماد الاستهلاك الشخصي، ويرونهم سعداء ويوفّرون الأموال؛ ما يشجعهم على اتخاذ الخطوة نفسها".

ويشير الاتحاد الذي يضم 780 شركة في قطاع الطاقة الشمسية، إلى أنّ "كمية الألواح المركّبة" في المنازل عام 2022 تخطّت الألفي ميغاواط، وهو رقم مضاعف تقريبًا عن ذلك الخاص بعام 2021 (1203 ميغاواط)، وأعلى بأربع مرات عمّا سُجّل سنة 2020 (596 ميغاواط).

ويؤكد دونوسو أنّ الطاقة الشمسية أصبحت مجالًا "تنافسيًّا جدًّا" لأنّ تكلفتها أصبحت حاليًّا أقل بـ90% عمّا كانت عليه قبل 14 عامًا"، لافتاً إلى أنّ "الأشخاص أدركوا أنّ عليهم استثمار أموالهم في تركيب الألواح فوق سطوح منازلهم بدل إيداعها في المصارف".