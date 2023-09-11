"ذا تايمز": اللورد البريطاني شوغر حاول التهرب من دفع ضرائب
قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن رجل الأعمال البريطاني اللورد ألان شوغر حاول نفي صفة الإقامة في المملكة المتحدة عن نفسه لتجنب دفع أموال ضريبية تُقدّر بحوالي 186 مليون جنيه إسترليني لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.
وحاول الملياردير البريطاني تجنب دفع أي ضرائب في المملكة المتحدة في واحدة من أكبر قضايا التهرب الضريبي لأرباح الشركات، والبالغة 390 مليون جنيه إسترليني، التي حصل عليها من شركته في السنة الضريبية 2021-2022.
وكشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة "صنداي تايمز"، ومكتب الصحافة الاستقصائية، أن اللورد شوغر، البالغ من العمر ٧٦ عامًا حاول الادعاء بأنه لم يكن يقيم في بريطانيا في ذلك الوقت.
وقال "شوغر" إنه كان مؤهلًا للحصول على صفة "غير مقيم"، التي تمنح للأشخاص الذين لا يقضون في بريطانيا أكثر من 90 يومًا في السنة، وبأنه أمضى أشهرًا في أستراليا.
وأشارت "ذا تايمز" إلى أن "شوغر" أراد من السلطات أن "تتجاهل" الدخل، الذي حصل عليه من مجموعة "أمسهولد" القابضة، التي يملكها ويديرها شوغر في المملكة المتحدة، والتي تضم أصولًا عقارية ومشاريع تجارية أخرى، بما في ذلك أرباح جناها "شوغر" من خلال إيرادات برنامجه لتلفزيون الواقع "المبتدئ/The Apprentice"، والذي يبث عبر شاشة هيئة التلفزة البريطانية "بي بي سي".
وأوضحت أن "شوغر" لم يدرك أنه وبصفته عضوًا في مجلس اللوردات البريطاني فإنه كان يقيم تلقائيًا في المملكة المتحدة، وبعد علمه بـ"مأزقه"، قال "شوغر" إنه كان سيستقيل من مجلس اللوردات تمامًا لتغيير وضعه الضريبي.
وبينت الصحيفة أن "شوغر" حصل على إجازة "غير مبررة" من مجلس اللوردات، بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو من العام الماضي، في الوقت الذي كانت إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية على وشك مراجعة وضعه المالي.
وقالت الصحيفة إنه ليس من المعروف مقدار الضريبة، التي من المتوقع أن يدفعها "شوغر" على أرباحه في الخارج، فيما يقول مكتب الضرائب الأسترالي إن المقيم الأجنبي "لا يحتاج عمومًا إلى الإعلان" عن دخله من خارج أستراليا، كما لا يحتاج "المقيم المؤقت" إلى "دفع ضريبة على معظم دخله الأجنبي".
ويلقي "شوغر" باللائمة على مستشاريه الضريبيين في الإشراف على هذا الملف، وقرر اتخاذ إجراءات ضدهم لاسترداد خسارته، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن "شوغر" نفى عن نفسه في السابق صفة التهرب الضريبي.
المصدر: صحيفة "ذا تايمز" البريطانية