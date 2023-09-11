"ذا تايمز": اللورد البريطاني شوغر حاول التهرب من دفع ضرائب

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن رجل الأعمال البريطاني اللورد ألان شوغر حاول نفي صفة الإقامة في المملكة المتحدة عن نفسه لتجنب دفع أموال ضريبية تُقدّر بحوالي 186 مليون جنيه إسترليني لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.

وحاول الملياردير البريطاني تجنب دفع أي ضرائب في المملكة المتحدة في واحدة من أكبر قضايا التهرب الضريبي لأرباح الشركات، والبالغة 390 مليون جنيه إسترليني، التي حصل عليها من شركته في السنة الضريبية 2021-2022.

وكشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة "صنداي تايمز"، ومكتب الصحافة الاستقصائية، أن اللورد شوغر، البالغ من العمر ٧٦ عامًا حاول الادعاء بأنه لم يكن يقيم في بريطانيا في ذلك الوقت.