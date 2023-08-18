تقرير: تراجع كبير في مخزون السدود الإسبانية
أكدت البيانات الصادرة عن وزارة التحول البيئي والتحدي السكاني في إسبانيا، بعد عدة أسابيع من هطول الأمطار في إسبانيا، أن احتياطيات المياه في السدود تراجعت مرة أخرى وأصبحت أقل من حاجز 40% لأول مرة في العام الحالي، حيث بلغت 22.379 هكتومتر مكعب، وفقاً لصحيفة "20Minutos" الإسبانية.
كما أكد التقرير أن هطول الأمطار كان نادرًا جدًا على منحدر المحيط الأطلسي وعمليًا معدوم على منحدر البحر الأبيض المتوسط، وبالمقارنة مع أرقام السنوات السابقة، فإن كمية المياه التي تم تخزينها حاليًا، هي أقل بكثير من متوسط هذا الأسبوع خلال السنوات العشر الماضية، والذي يبلغ 31.158 هكتومتر مكعب من المياه.
ووفقاً للتقرير، سجل مخزون السدود على سبيل المثال في مدريد 53.4%، و في فالنسيا 45.3%، وفي كتالونيا 41.95%، وفي مايوركا 31.76%.
لكن الوضع الأخطر كان في الأندلس، حيث وصل مخزون المياه إلى النسبة الأدنى في إسبانيا 22.57% فقط؛ وهو ما دعا المستشار الإقليمي "أنطونيو سانز"، يوم الأربعاء، إلى اقتراح تحالف كبير ضد الجفاف بين الإدارات، على اعتبار أن الوضع الحالي في حالة عدم هطول الأمطار ينذر بالخطر.
وتساءل "سانز" في تصريحات لوسائل الإعلام عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تعاون بين المناطق، كما أعرب عن شعور مجتمعه المتمتع بالحكم الذاتي بالوحدة والتخلي من قبل حكومة إسبانيا.
وتابع قائلاً: "لا يمكن أن تستمر الأندلس في المعاناة نتيجة تخلي حكومة "سانشيز" عنها فيما يتعلق بالمياه والجفاف، أريد أن أطلب من حكومة سانشيز التوقف عن النظر في الاتجاه الآخر".
المصدر: صحيفة "20Minutos" الإسبانية