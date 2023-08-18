تقرير: تراجع كبير في مخزون السدود الإسبانية

ووفقاً للتقرير، سجل مخزون السدود على سبيل المثال في مدريد 53.4%، و في فالنسيا 45.3%، وفي كتالونيا 41.95%، وفي مايوركا 31.76%.

لكن الوضع الأخطر كان في الأندلس، حيث وصل مخزون المياه إلى النسبة الأدنى في إسبانيا 22.57% فقط؛ وهو ما دعا المستشار الإقليمي "أنطونيو سانز"، يوم الأربعاء، إلى اقتراح تحالف كبير ضد الجفاف بين الإدارات، على اعتبار أن الوضع الحالي في حالة عدم هطول الأمطار ينذر بالخطر.

وتساءل "سانز" في تصريحات لوسائل الإعلام عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تعاون بين المناطق، كما أعرب عن شعور مجتمعه المتمتع بالحكم الذاتي بالوحدة والتخلي من قبل حكومة إسبانيا.

وتابع قائلاً: "لا يمكن أن تستمر الأندلس في المعاناة نتيجة تخلي حكومة "سانشيز" عنها فيما يتعلق بالمياه والجفاف، أريد أن أطلب من حكومة سانشيز التوقف عن النظر في الاتجاه الآخر".

المصدر: صحيفة "20Minutos" الإسبانية