بنك البرتغال: ازدياد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي

كشف تقرير قدمه محافظ بنك البرتغال المركزي، ماريو سينتينو، عن أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي قد زادت، ما يعكس تقييد السياسة النقدية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ومؤخرًا، عدم اليقين السياسي، وفق ما أوردته صحيفة "Jornal Economico" البرتغالية.

وبحسب التقرير، تتمثل المخاطر الرئيسة التي تهدد الاستقرار المالي في زيادة الضغوط على الحسابات العامة، وزيادة عدم الامتثال بين الأسر الضعيفة، والصعوبة التي تواجهها الشركات الأكثر ضعفًا في خدمة ديونها، وتصحيح أسعار سوق العقارات.

وقال التقرير إن من بين تلك المخاطر تبرز مخاطر الأسواق المالية الدولية، التي تشمل مخاطر انخفاض قيمة الأصول المالية، وارتفاع علاوات مخاطر الديون السيادية، بالإضافة إلى مخاطر السوق العقاري، لافتًا إلى أن المخاطر في العقارات تنتج من إمكانية خفض الأسعار في القطاع السكني، وانخفاض قيمة الضمانات المصرفية.