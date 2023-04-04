مصر.. حقيقة المنح المالية للمواطنين بعد تسجيل البيانات في وزارة التموين

كشفت رئاسة مجلس الوزراء في مصر، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء حول منح مبلغ مالي للمواطنين بعد تسجيل بياناتهم بموقع وزارة التموين.

وقال المجلس، في بيان على حسابه الرسمي بفيسبوك: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقديم وزارة التموين منحًا مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه (نحو 80 دولارا) مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء".

وتابع، نقلا عن الوزارة: "رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة من قبل، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها"، مؤكدةً أن "الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق".