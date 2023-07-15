شل تزوّد المغرب بالغاز الطبيعي المسال لمدة 12 عامًا

ستبدأ شركة شل البريطانية العملاقة بتزويد المغرب بـ500 مليون متر مكعّب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، بموجب عقد مدته 12 عاماً، بحسب ما أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّه تمّ توقيع العقد، الجمعة، في الرباط، بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) وشركة شل، ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

وينص الاتفاق على تسليم المغرب سنوياً 500 مليون متر مكعّب على مدى 12 عاماً، أي بحجم إجمالي قدره ستة مليارات متر مكعّب.

ووفق الاتفاق، سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. بعد ذلك، سيتمّ توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية.