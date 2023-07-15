شل تزوّد المغرب بالغاز الطبيعي المسال لمدة 12 عامًا
ستبدأ شركة شل البريطانية العملاقة بتزويد المغرب بـ500 مليون متر مكعّب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، بموجب عقد مدته 12 عاماً، بحسب ما أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّه تمّ توقيع العقد، الجمعة، في الرباط، بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) وشركة شل، ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.
وينص الاتفاق على تسليم المغرب سنوياً 500 مليون متر مكعّب على مدى 12 عاماً، أي بحجم إجمالي قدره ستة مليارات متر مكعّب.
ووفق الاتفاق، سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. بعد ذلك، سيتمّ توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية.
في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، توقّفت الجزائر عن إمداد المغرب بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز الأوروبي المغاربي، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، وسط توترات متصاعدة بين البلدين الجارين.
ومنذ ذلك الحين، تسعى المملكة إلى تنويع الخيارات لتغطية احتياجاتها في مجال الطاقة.
وأوضح عبد الرحيم الحفيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن الاتفاق مع شل "سيمكّن من تلبية جزء من احتياجاتنا وضمان توريد الغاز الطبيعي لمحطّات الطاقة التابعة للمكتب".
ونقل البيان عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي قولها إنّ "عقد التوريد متوسط المدى هذا من شأنه أن يعزّز الأمن الطاقي لبلادنا، ويحسّن من تنافسيّتنا، إضافة إلى تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون".
دخل المغرب لأول مرة سوق الغاز الطبيعي المسال الدولي في العام 2022.