علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تخفيض وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني لإسرائيل، قائلاً، في بيان صادر عن مكتبه، إن "خفض وكالة فيتش تصنيف إسرائيل الائتماني يرجع إلى تعامل إسرائيل مع عدة جبهات للحرب".

وتابع: "نتوقع رفع التصنيف الائتماني مجددًا بعد أن تنتصر إسرائيل في الحرب".

وقررت وكالة "فيتش" خفّض التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، لافتة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب على غزة.

وأبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية لإسرائيل "عند مستوى سلبي"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

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وفي أول تعليق له، قال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي إن "خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب وتداعياتها والمخاطر الجيوسياسية هو أمر طبيعي".

وأضاف، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "إسرائيل تخوض حربًا وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصاديًّا في تاريخها، وتدور رحاها على عدة جبهات في الوقت ذاته"، على حد تعبيره.

وتابع سموتريتش: "بعد أن ننتصر في الحرب ونستعيد الأمن ونقر موازنة مسؤولة سوف يرتفع التصنيف الائتماني مجددًا".

وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7% مقابل الدولار، الاثنين، وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من 1% في تل أبيب، في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.

وقالت "فيتش" إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقًا عسكريًّا إضافيًّا كبيرًا وتدمير البنية التحتية، وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.