ألمانيا تواجه أسوأ أزمات الإنتاج الصناعي في تاريخها

قالت صحيفة "ABC" الإسبانية، إن ألمانيا تمر بإحدى أسوأ أزماتها الصناعية منذ عقود، وذلك ليس بسبب قسوة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي فقط، ولكن لأن نموذجها الاقتصادي أصبح موضع تساؤل، ويدفع العديد من الشركات إلى مغادرة البلاد.

ونقلت الصحيفة عن خبراء تحذيرهم من أن الأرقام في ألمانيا مقلقة، بينما لا تتوقف الدولة عن خسارة الشركات، حيث استمر الإنتاج الصناعي الألماني في الانخفاض في حزيران/يونيو الفائت، أكثر من المتوقع مقارنةً بالشهر السابق الذي وصل إلى نسبة 1.5%، وفقًا لمكتب الإحصاء الألماني.

وأظهرت البيانات انخفاض إنتاج صناعة السيارات الألمانية، التي تعد أحد الإنتاجات الرئيسة في البلاد، بنسبة 3.5%.

وقالت الصحيفة، إن المعارضة الألمانية طالبت بالدعوة إلى عقد قمة لمناقشة الأزمة، الناتجة عن القرارات الخاطئة والمترددة للحكومة.

وأضافت أن الوضع الاقتصادي السيئ في ألمانيا، بسبب قوتها في أوروبا، يؤدي إلى الإضرار بباقي البلدان، وبالتالي، دفعت نتائجها السيئة بالفعل منطقة اليورو إلى ركود فني في الربع الأول من عام 2023، عندما شهدت انكماشًا بنسبة 0.1%.

وذكر المعهد الاقتصادي الألماني، أن "التوجه للإغلاق يؤثر بشكل خاص على مصانع الإنتاج التي تتطلب إنفاقًا عاليًا وحيويًا، حيث سجلت ألمانيا فرقًا سلبيًا بنحو 125 مليار يورو بين الاستثمار الداخلي والخارجي".

وأرجع المعهد الاقتصادي الألماني ذلك إلى ثلاثة عوامل تجعل ألمانيا أقل جاذبية كموقع تجاري، كنقص العمالة الماهرة وتكاليف العمالة المرتفعة، والتي تعتبرها 76% من الشركات الصناعية عقبات رئيسة، وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى العبء البيروقراطي الهائل.

بدورها كشفت أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن انهيار الاستثمار الأجنبي في ألمانيا على وجه الخصوص بشكل شبه كامل مؤخرًا، ويعود ذلك لنقل المصانع الإنتاجية إلى الخارج؛ نظرًا للزيادة في تكلفة الطاقة وعدم اليقين بشأن الإمدادات.