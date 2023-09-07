تقرير: تراجع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60%

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الاستثمارات الأجنبية في البلاد تراجعت بنسبة 60% في الربع الأول من العام الجاري، بحسب تقرير نشرته وزارة المالية أمس الأربعاء.

وبحسب الصحيفة، جذبت إسرائيل نحو 2.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام؛ ما يعكس تراجعًا بنسبة 60% مقارنة بمتوسط الأرقام الفصلية المسجلة عامي 2020 و2022، بحسب البيانات، التي لم تقارن هذا العام بعام 2021، الذي كان عامًا قياسيًّا ينظر إليه على أنه استثنائي.

وتم تسجيل انخفاض في عدد المعاملات الأجنبية والمستثمرين الأجانب خلال الربع الأول من العام.