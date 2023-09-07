تقرير: تراجع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60%
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الاستثمارات الأجنبية في البلاد تراجعت بنسبة 60% في الربع الأول من العام الجاري، بحسب تقرير نشرته وزارة المالية أمس الأربعاء.
وبحسب الصحيفة، جذبت إسرائيل نحو 2.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام؛ ما يعكس تراجعًا بنسبة 60% مقارنة بمتوسط الأرقام الفصلية المسجلة عامي 2020 و2022، بحسب البيانات، التي لم تقارن هذا العام بعام 2021، الذي كان عامًا قياسيًّا ينظر إليه على أنه استثنائي.
وتم تسجيل انخفاض في عدد المعاملات الأجنبية والمستثمرين الأجانب خلال الربع الأول من العام.
ويشير التقرير، نقلًا عن بيانات المكتب المركزي للإحصاء، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام 2023 انخفض بنسبة 34% إلى 4.76 مليار دولار، مقارنة بالمتوسطات الفصلية المسجلة في عامي 2020 و2022.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض متوسط حجم معاملات الـ"إكزيت" – عمليات الاندماج والاستحواذ أو الطرح العام الأولي للأسهم – في الربع الأول بنسبة 80٪ إلى 56 مليون دولار، من نحو 307 ملايين دولار في عامي 2020 و2022.
وأرجعت وزارة المالية الإسرائيلية، جزءًا من الانخفاض الحاد إلى انخفاض في تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
والعام الماضي، بلغت معاملات الاستثمار الأجنبي 29.3 مليار دولار، بعد عام قياسي في 2021، الذي شهد تدفقًا مذهلًا قدره 47 مليار دولار، وفقًا للبيانات.
ويقارن ذلك مع 26.4 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي في عام 2020.
وفي النصف الثاني من عام 2022، تباطأت الاستثمارات في الشركات الخاصة وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط سوق الأسهم العالمية، وتسريح العمال في مجال التكنولوجيا.
ويضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين السياسي بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي تم الإعلان عنه في بداية العام، والذي دفع المستثمرين الأجانب إلى الانتظار ومراقبة الأوضاع قبل عقد الصفقات.
ووفق الصحيفة، فإن القلق الرئيس في قطاع الأعمال والتكنولوجيا، هو أن يؤدي الإصلاح القضائي المقترح إلى تآكل الديمقراطية وإضعاف الضوابط والتوازنات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أصحاب رأس المال وغيرهم من صانعي الأموال حذرين من استثمار أموالهم في البلاد، وقد يؤدي إلى تدفق الأموال إلى الخارج.
المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"