مصر تخطط لأكبر عملية شراء للغاز الطبيعي

كشفت وكالة "بلومبيرغ"، أن مصر تخطط لـ"أكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال منذ سنوات"، بعد أن أعلنت إيقاف التصدير، في مساع للتخفيف من نقص الطاقة وسط موجة الحر التي تشهدها البلاد.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن تجار قولهم، إن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" طرحت مناقصة في السوق للحصول على ما لا يقل عن 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأبلغ التجار أن "إيجاس تسعى إلى استلام الشحنات عبر ميناء العين السخنة على البحر الأحمر والأردن".

وكانت مصر قد توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في العام 2018، قبل أن تعاود عمليات الشراء هذا العام، للمساعدة في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والغاز لديها، إذ تقوم فعلًا بتنفيذ انقطاعات دورية للتيار الكهربائي تحت مسمى "تخفيف الأحمال"، ما أدى إلى توقف كثير من مصانع البتروكيماويات والأسمدة، وفقًا لـ"بلومبيرغ".