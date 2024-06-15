مصر تخطط لأكبر عملية شراء للغاز الطبيعي
كشفت وكالة "بلومبيرغ"، أن مصر تخطط لـ"أكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال منذ سنوات"، بعد أن أعلنت إيقاف التصدير، في مساع للتخفيف من نقص الطاقة وسط موجة الحر التي تشهدها البلاد.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن تجار قولهم، إن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" طرحت مناقصة في السوق للحصول على ما لا يقل عن 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأبلغ التجار أن "إيجاس تسعى إلى استلام الشحنات عبر ميناء العين السخنة على البحر الأحمر والأردن".
وكانت مصر قد توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في العام 2018، قبل أن تعاود عمليات الشراء هذا العام، للمساعدة في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والغاز لديها، إذ تقوم فعلًا بتنفيذ انقطاعات دورية للتيار الكهربائي تحت مسمى "تخفيف الأحمال"، ما أدى إلى توقف كثير من مصانع البتروكيماويات والأسمدة، وفقًا لـ"بلومبيرغ".
وقد تؤدي هذه المشتريات إلى ضغوط في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حسب الوكالة، إذ يسهم انقطاع الإمدادات والطقس الحار في أنحاء نصف الكرة الأرضية الشمالي جميعها، إلى زيادة الطلب على هذا الوقود المستخدم في التبريد خلال فصل الصيف.
وبدأت مصر فعليًا في شراء الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الأخيرة عبر الأردن، كما استأجرت سفينة عائمة "لتغويز الغاز المسال" في مايو/ أيار الماضي، بهدف تأمين الاحتياجات الاستيرادية، التي وصلت إلى العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وستظل هناك لمدة 19 إلى 20 شهرًا، وفقًا لـ"بلومبيرغ".
وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من مايو/ أيار الماضي، وتنفيذ إجراءات "تخفيف الأحمال"، التي تتضمن قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميًا.