الكويت: سنبدأ التنقيب بحقل الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران

قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، اليوم الخميس، إن بلاده ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل الدرة "دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وكانت الكويت والسعودية وقَّعتا عام 2022، اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يوميًّا.