النفط مستقر مع ترقب السوق اجتماع "أوبك+"

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، اليوم الخميس، مع مواصلة المستثمرين توخّي الحذر قبل تخفيضات الإنتاج المتوقعة من تحالف "أوبك+" في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة الـ0740 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، أو 0.2%، إلى 83.23 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا، أو 0.2% أيضًا، إلى 78.03 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخامين القياسيين ارتفاعًا اثنين في المئة تقريبًا في اليوم السابق وسط آمال في توصل مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، إلى قرار يدعم الأسعار بشكل ما.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء "أوبك+" اجتماعًا بشأن السياسة الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر قولها، إن وزراء من "أوبك+" سيعقدون اجتماعات اليوم لمناقشة خفض إضافي في إنتاج النفط العام المقبل من أجل دعم السوق.

ولم يتم تحديد حجم الخفض الإضافي بعد، إنما مصدران قالا إنه يتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميًّا.

وقال يب جون رونغ إستراتيجي السوق في آي.جي "العد التنازلي لاجتماع أوبك+ القادم جار الآن، وكان هذا هو التركيز الرئيس لأسعار النفط".