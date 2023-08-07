وزير الطاقة التركي: الطلب على الكهرباء والغاز ازداد 3 أضعاف في العقدين الماضيين

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بايركتار، إن الطلب على الكهرباء والغاز في تركيا ازداد ثلاثة أضعاف في السنوات الـ 21 الماضية.

ونقلت قناة أ خبر التركي تصريحات الوزير، حيث قال إن ازدياد الطلب على الكهرباء والغاز، يبرز أهمية الاستثمارات في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين.

وذكرت القناة، أنه تم الإعلان عن مناطق مرشحة لأول محطة طاقة رياح فوق البحر من قبل وزارة الطاقة والموارد.

وحددت الوزارة، مناطق باندرما، بوزجادا، جليبولو وكارابيجا الأربع لتكون مناطق لمحطات طاقة رياح بحرية.

وتابع الوزير ألبارسلان بايركتار: "تم العمل على مجموعة المشروعات بشكل فردي، من بينها مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين الشمسي والرياح والهيدروجين ومشروعات الرياح فوق البحر. لدينا مجموعة من المشروعات بقوة 2,500 ميجاوات ونحن نهدف إلى تنفيذ هذه المشروعات بسرعة في المرحلة الأولى".

قناة أ خبر