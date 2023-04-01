الأمم المتحدة تبدأ بتلقي طلبات التعدين في قاع المحيط

تبدأ السلطة الدولية لقاع البحار بتلقي طلبات الشركات الراغبة في التعدين في قاع المحيط اعتبارا من يوليو تموز، بعدما قضت الهيئة التابعة للأمم المتحدة الأسبوعين المنصرمين ببحث معايير هذا النشاط الجديد المثير للجدل.

ويُعنى التعدين في قاع المحيط باستخراج الكوبالت والنحاس والنيكل والمنجنيز، وهي مواد مهمة لصنع البطاريات، من صخور بحجم ثمرة البطاطا في قاع المحيط.

وتزخر منطقة كلاريون-كليبرتون في شمال المحيط الهادي بين هاواي والمكسيك بمثل هذه الصخور، حيث توجد على عمق يتراوح بين أربعة وستة كيلومترات.