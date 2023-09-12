بوتين يحذر من صعوبات اقتصادية في حال خروج التضخم عن السيطرة‎

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إن معدلات التضخم المتزايدة أجبرت البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 12% الشهر الماضي، محذرًا من أن الاقتصاد الروسي سيعاني إذا سُمح بخروج الأسعار عن السيطرة.

وأضاف بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك "في حالة ارتفاع التضخم سيكون من المستحيل عمليًا وضع خطط عمل".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه لا يتوقع حدوث مشكلات تتعلق بتقلبات سعر صرف الروبل، مضيفًا أن السلطات تملك حزمة أدوات لإبقاء العملة والأسواق تحت السيطرة.

وسجل الروبل أقوى مستوى له خلال ستة أسابيع تقريبًا أمام الدولار في أوائل تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعًا بزيادة بيع المصدرين للعملات الأجنبية تدريجيًّا في ظل توقعات بأن البنك المركزي الروسي ربما يرفع أسعار الفائدة مجددًا هذا الأسبوع.

وقال بوتين إن سعر صرف الروبل تأثر بالإضافة إلى أشياء أخرى بسبب عودة المصدرين "المُقيدة" لجني الإيرادات بالعملات الأجنبية، لكنه ذكر أن السلطات لن تتخذ خطوات مفاجئة، في إشارة إلى إجراءات السيطرة على رأس المال وخطوات أخرى للحد من تقلب سعر صرف الروبل.

وذكر أن الحكومة لا ترى حاجة إلى زيادة الضرائب حاليًّا، وكانت الحكومة فرضت ضرائب غير متوقعة على الأرباح على بعض الشركات هذا العام لزيادة إيرادات الميزانية.

وكان الكرملين قد دعا علانية إلى تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي مع انخفاض سعر صرف الروبل إلى أكثر من 100 روبل مقابل الدولار الواحد، مما دفع البنك المركزي في اجتماع طارئ إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس لتصل إلى 12% في 15 أغطس/ آب.

ويتوقع معظم المحللين الإعلان عن ارتفاع آخر لأسعار الفائدة يوم الجمعة، لكن بعض العاملين بالقطاع المصرفي قالوا إنه من المرجح الانتظار لا سيما مع ارتفاع الروبل أمام الدولار هذا الأسبوع.

وذكر بوتين أن البنك المركزي تصرف في الوقت المناسب الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يقيد الإقراض والنمو الاقتصادي.