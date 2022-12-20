العراق يعلن تفكيك شبكات لتهريب النفط في عدة محافظات

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، تفكيك عدد من شبكات تهريب النفط، في عدة محافظات عراقية.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي إنه "تم تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب النفط في بغداد والبصرة وديالى وكركوك"، مؤكدًا "مصادرة أكثر من 1.7 مليون لتر من المشتقات النفطية المهربة و66 ألف صهريج".

وأضاف أن "هناك شبكة من منتسبي الأجهزة الأمنية قامت بحماية وتسهيل مرور الصهاريج المخصصة للتهريب، وتم اعتقال 18 منتسباً للشبكة"، موضحًا أن "التهريب في السابق كان يصل إلى مليوني لتر من المشتقات يومياً في ديالى، وخمسة ملايين في محافظة البصرة".