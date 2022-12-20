العراق يعلن تفكيك شبكات لتهريب النفط في عدة محافظات
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، تفكيك عدد من شبكات تهريب النفط، في عدة محافظات عراقية.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي إنه "تم تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب النفط في بغداد والبصرة وديالى وكركوك"، مؤكدًا "مصادرة أكثر من 1.7 مليون لتر من المشتقات النفطية المهربة و66 ألف صهريج".
وأضاف أن "هناك شبكة من منتسبي الأجهزة الأمنية قامت بحماية وتسهيل مرور الصهاريج المخصصة للتهريب، وتم اعتقال 18 منتسباً للشبكة"، موضحًا أن "التهريب في السابق كان يصل إلى مليوني لتر من المشتقات يومياً في ديالى، وخمسة ملايين في محافظة البصرة".
وأعلنت الحكومة العراقية، الشهر الماضي، إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب وسرقة النفط الخام تقوم بها شبكة من كبار الضباط والمنتسبين والتجار، إذ ألقي القبض عليهم وفق مذكرات ضبط قضائية.
وكانت الشبكة تمارس عمليات السرقة والتهريب من خلال إحداث ثقوب في خطوط تصدير النفط الخام الواقعة في حقل الزبير النفطي، وبعدها يتم ربط أنبوب آخر بهذه الثقوب بغية التهريب.
وأثارت الواقعة ضجة واسعة في الأوساط العراقية حينها، كما سلطت الضوء على حجم الفساد المستشري في المؤسسة الأمنية، خاصة وأن ضباطاً كباراً كانوا متورطين فيها.