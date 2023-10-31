تقرير: الاقتصاد العالمي يسير بحذر وسط صراع الشرق الأوسط

تشهد الأسواق المالية العالمية تقلبات ملحوظة، بعد أن نشأ تحدٍ جيوسياسي جديد يتمثل في الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك بعد تحديات اقتصادية عالمية فرضها الصراع الأوكراني الروسي.

ونشر موقع "The Wire" تقريرًا عن المخاوف بشأن كيفية تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، الذي وصفه بـ"الهش"، نتيجة تصاعد أسعار النفط واستمرار رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

وواجهت الأسواق الناشئة، وفقًا للتقرير، تحديات على مدى الأسابيع الماضية، إذ أظهر الاقتصاد العالمي "علامات ضعف" شكلّت مصدر قلق للحكومات في مختلف أنحاء العالم، خاصة تلك التي تواجه انتخابات في الأشهر المُقبلة.