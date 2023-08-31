دراسة تكشف عن صعوبات التوظيف بالشركات الإسبانية
نشرت صحيفة "20 دقيقة" دراسة تفيد بأن الشركات الإسبانية تواجه صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة بسب النقص الحاد في التدريب والمواهب.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة استشارات الموارد البشرية "Randstad"، أن 72% من الشركات الإسبانية تعترف بوجود مشاكل في ملء الوظائف الشاغرة بسبب نقص المواهب والتدريب، فيما تعتقد 41% منها بأن العثور على العمال أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه في العام الماضي.
وبحسب الدراسة التي شملت 300 شركة، أدعت 87% من الشركات أنها بحثت عن عمال جدد في الأشهر الـ 12 الماضية وتخطط 63% منها للقيام بذلك خلال العام المقبل.
في حين، ارتفعت نسبة الشركات التي تخطط لتعيين موظفين جدد في المستقبل القريب إلى 87%، في حالة الشركات الكبرى، مقارنة بـ 47% في الشركات الصغرى.
وقالت الدراسة، إن 70% من الشركات واجهت تعقيدات في البحث عن العمال، بسبب وجود مشاكل تتعلق بنقص المواهب في السوق بشكل عام ومشاكل أخرى متعلقة بالشركات نفسها.
وأشارت إلى أن الشركات الكبيرة هي الأكثر تأثرًا بهذه الصعوبات، إذ أكد 77% من تلك الشركات أنهم يواجهون مشاكل في إيجاد العمال.
من جانبه، قال مدير أبحاث "راندستاد"، فالنتين بوتي، إن "نقص المواهب هو مشكلة تفاقمت خلال العام الماضي في سوق العمل الإسباني، ويعود ذلك إلى النقص الحاد في التأهيل والتدريب في مجالات متعددة".
وفي هذا الصدد، أكدت الدراسة أن 79% من الشركات التي كانت تبحث عن عمال خلال الـ 12 شهرًا الماضية واجهت مشاكل في العثور على ملفات تعريف جامعية أو تدريب مهني.
وأوضحت الدراسة، أن 90% من الشركات أكدت أن مشاكل العثور على العمال تؤثر سلبًا على قدرتها في تلبية احتياجات العملاء، وقدرتها التنافسية وإنتاجيتها، بالإضافة إلى تدهور النتائج المالية، التي تؤثر بشكل أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
المصدر: صحيفة "20 دقيقة" الإسبانية