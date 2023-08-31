دراسة تكشف عن صعوبات التوظيف بالشركات الإسبانية

نشرت صحيفة "20 دقيقة" دراسة تفيد بأن الشركات الإسبانية تواجه صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة بسب النقص الحاد في التدريب والمواهب.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة استشارات الموارد البشرية "Randstad"، أن 72% من الشركات الإسبانية تعترف بوجود مشاكل في ملء الوظائف الشاغرة بسبب نقص المواهب والتدريب، فيما تعتقد 41% منها بأن العثور على العمال أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه في العام الماضي.

وبحسب الدراسة التي شملت 300 شركة، أدعت 87% من الشركات أنها بحثت عن عمال جدد في الأشهر الـ 12 الماضية وتخطط 63% منها للقيام بذلك خلال العام المقبل.

في حين، ارتفعت نسبة الشركات التي تخطط لتعيين موظفين جدد في المستقبل القريب إلى 87%، في حالة الشركات الكبرى، مقارنة بـ 47% في الشركات الصغرى.