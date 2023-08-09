القطاع السياحي في إسبانيا يغضب من زيادة ضريبة المطارات
شهد قطاع السياحة الإسباني غضبًا عارمًا بعد طلب الشركة المشغلة للمطارات "AENA" الإذن من الحكومة بزيادة ضرائب المطارات، والتي من شأنها أن تتضاعف أربع مرات في حال وافق عليها مجلس الوزراء، وفق صحيفة "20 Minutos" الإسبانية.
وقالت الصحيفة، إن قطاع السياحة طالب الحكومة بوقف الزيادة على ضرائب المطارات، حيث إن الزيادة في الضرائب تجبر القطاع على المطالبة بزيادة مقدارها 4.09% على تكاليف السفر اعتبارًا من مارس/آذار عام 2024، مما سيجعل التذاكر أكثر تكلفة على الراكب.
ولفتت إلى أن الشركة المشغلة "AENA" دافعت عن طلبها بزيادة الضرائب بدعوى الحاجة إلى مزيد من التمويل من أجل توفير الخدمات المطلوبة للمسافرين، وللمحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأوضحت الصحيفة، أنه وفقًا لحسابات الشركة المشغلة، سيدفع المسافر أوالسائح الأوروبي رسومًا بقيمة 10.35 يورو، بزيادة قدرها 0.40 سنت عن الآن.
من جانبه، وجه مجلس السياحة رسالة إلى وزير النقل الإسباني، راكيل سانشيز، طالبه فيها برفض الموافقة على الضريبة الإضافية.
وتساءل المجلس على لسان أمينه العام، كارلوس ابيلا: "كيف لشركة "AENA" التي أعلنت عن أرباح سنوية بنسبة 8% أن تطالب بالمزيد من الزيادات؟".
وفي ذات السياق، حذرت شركات الطيران من أنه في حال تنفيذ الزيادة على ضرائب المطار، فإن هذه الزيادة ستنعكس على السعر النهائي للتذكرة.
وقالت الشركات: "إذا أضفنا إلى ذلك الزيادة الحالية في تكلفة التذاكر بسبب المحروقات، فيبدو واضحًا أن كثيرًا من الناس سوف يقللون من عدد الرحلات الجوية التي يقومون بها سنويًا، في محاولة لاستبدالها بوسائل نقل أخرى، حيثما أمكن، مما يؤثر بلا شك على المناطق السياحية التي تعتمد على النقل الجوي وصناعة السياحة بشكل عام".
المصدر: صحيفة "20 Minutos" الإسبانية