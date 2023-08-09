القطاع السياحي في إسبانيا يغضب من زيادة ضريبة المطارات

شهد قطاع السياحة الإسباني غضبًا عارمًا بعد طلب الشركة المشغلة للمطارات "AENA" الإذن من الحكومة بزيادة ضرائب المطارات، والتي من شأنها أن تتضاعف أربع مرات في حال وافق عليها مجلس الوزراء، وفق صحيفة "20 Minutos" الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن قطاع السياحة طالب الحكومة بوقف الزيادة على ضرائب المطارات، حيث إن الزيادة في الضرائب تجبر القطاع على المطالبة بزيادة مقدارها 4.09% على تكاليف السفر اعتبارًا من مارس/آذار عام 2024، مما سيجعل التذاكر أكثر تكلفة على الراكب.

ولفتت إلى أن الشركة المشغلة "AENA" دافعت عن طلبها بزيادة الضرائب بدعوى الحاجة إلى مزيد من التمويل من أجل توفير الخدمات المطلوبة للمسافرين، وللمحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة.