الصين تتحدى العقوبات الغربية وتصبح أكبر مستورد للنفط الروسي

أظهرت بيانات، السبت، أن روسيا صارت في عام 2023 أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، التي تُعد أكبر مستوردة للخام في العالم.

يأتي ذلك بعد أن تحدت الصين العقوبات الغربية على موسكو، لشراء كميات كبيرة من النفط الروسي بسعر مخفض من أجل منشآت المعالجة فيها.

وأظهرت بيانات للجمارك الصينية أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت 107.02 مليون طن متري من النفط الخام إلى الصين العام الماضي، أي ما يعادل 2.14 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد كثيرا على وارداتها من مصدرين رئيسيين آخرين مثل السعودية والعراق.

وبعد أن تجنب الكثير من المشترين الدوليين الخام الروسي على خلفية العقوبات الغربية؛ بسبب غزو الكرملين أوكرانيا الذي بدأ في عام 2022، جرى تداوله بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار الدولية خلال معظم العام الماضي، وسط فرض الغرب حدا أقصى للأسعار.