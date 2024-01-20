الصين تتحدى العقوبات الغربية وتصبح أكبر مستورد للنفط الروسي
أظهرت بيانات، السبت، أن روسيا صارت في عام 2023 أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، التي تُعد أكبر مستوردة للخام في العالم.
يأتي ذلك بعد أن تحدت الصين العقوبات الغربية على موسكو، لشراء كميات كبيرة من النفط الروسي بسعر مخفض من أجل منشآت المعالجة فيها.
وأظهرت بيانات للجمارك الصينية أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت 107.02 مليون طن متري من النفط الخام إلى الصين العام الماضي، أي ما يعادل 2.14 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد كثيرا على وارداتها من مصدرين رئيسيين آخرين مثل السعودية والعراق.
وبعد أن تجنب الكثير من المشترين الدوليين الخام الروسي على خلفية العقوبات الغربية؛ بسبب غزو الكرملين أوكرانيا الذي بدأ في عام 2022، جرى تداوله بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار الدولية خلال معظم العام الماضي، وسط فرض الغرب حدا أقصى للأسعار.
وأدى تسارع الطلب من شركات التكرير الصينية والهندية على النفط مخفض السعر إلى تعزيز سعر خام إسبو الروسي في عام 2023، ليتجاوز الحد الأقصى لسعر البرميل الذي فرضته مجموعة السبع في كانون الأول/ديسمبر 2022، في ظل خيارات شحن وتأمين بديلة للتحايل على العقوبات.
وتلجأ شركات التكرير الصينية إلى وسطاء للتعامل مع التأمين والشحن بالنسبة للخام الروسي؛ لتجنب انتهاك العقوبات الغربية.
ويستخدم المشترون أيضا المياه المقابلة لماليزيا نقطة لإعادة شحن النفط الخاضع للعقوبات من إيران وفنزويلا.
وارتفعت الواردات التي تسجل على أن منشأها ماليزيا بنسبة 53.7% العام الماضي.
وارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 563.99 مليون طن متري؛ أي ما يعادل 11.28 مليون برميل يوميا.