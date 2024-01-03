التضخم يرفع أسعار 500 دواء في الولايات المتحدة
كشفت دراسة أن شركات الأدوية الأمريكية تخطط لرفع أسعار أكثر من 500 دواء، لما يزيد على 140 علامة تجارية من الأدوية، بدءا من أوائل يناير/ كانون الثاني، وذلك بسبب التضخم المتصاعد وارتفاع تكاليف التصنيع.
وذكرت شركة أبحاث الرعاية الصحية 3 Axis Advisors، أن هذه التعديلات الوشيكة في الأسعار تتزامن مع ترقب صناعة الأدوية الأمريكية لإعلان إدارة بايدن تخفيض أسعار 10 أدوية عالية التكلفة، في سبتمبر/ أيلول، وذلك في سياق التصدي للتضخم المتصاعد وارتفاع تكاليف التصنيع.
ويضع قانون الرئيس جو بايدن للحد من التضخم (IRA) الأساس لبرنامج الرعاية الصحية التابع للحكومة للتفاوض بشكل مباشر على أسعار أدوية مختارة اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا.
اضطراب سلاسل التوريد
وتابعت الدراسة أن مخاوف نشأت بشأن الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد بسبب الحرب في الشرق الأوسط؛ ما يجبر شركات الشحن على وقف أو إعادة توجيه حركة المرور من طريق التجارة الحيوي على البحر الأحمر.
وتوقعت الدراسة أن تخفّض شركة جلاكسو سميث كلاين أسعار ما لا يقل عن 15 دواء في يناير/ كانون الثاني، بعد إعلانها أخيرًا عن تخفيضات أسعار أدوية معينة لعام 2024، بما في ذلك الربو، والهربس، والأدوية المضادة للصرع.
وتتماشى هذه الخطوة مع اتجاه أوسع للشركات لخفض الأسعار بشكل استباقي، وهو ما يتجسّد في التخفيضات السابقة في أسعار الأنسولين في وقت سابق من العام، لتجنب العقوبات التي يفرضها قانون خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021.
فايزر تقود خطط رفع الأسعار
وتابعت الدراسة أن شركة فايزر تقود الزيادات المقبلة في الأسعار، مع خطط لرفع أسعار 124 دواءً، تكملها زيادات إضافية على 22 دواءً من خلال ذراعها هوسبيرا. وتحذو شركة باكسالتا المملوكة لشركة تاكيدا وشركة الأدوية البلجيكية يو سي بي فارما حذوها؛ إذ تعتزمان تنفيذ زيادات في أسعار 53 و40 دواءً فريدًا لكل منهما.
ومن المقرر أن ترفع شركة سانوفي، على الرغم من التزاماتها السابقة بخفض أسعار منتجات الأنسولين الموصوفة لها، أسعار لقاحات معينة بنسبة 9% في يناير/كانون الثاني، بما في ذلك لقاحات حمى التيفوئيد، وداء الكلب، والحمى الصفراء.
ارتفاع قياسي للأسعار
وتوقعت الدراسة حدوث مزيد من التحديثات حول أسعار الأدوية على مدار شهر يناير/ كانون الثاني؛ نظرًا لأنه يمثل فترة الذروة لإعلان شركات الأدوية عن تعديلات الأسعار.
والجدير بالذكر أنه في حين تراجعت الزيادات في أسعار الأدوية القائمة، ارتفعت أسعار الأدوية التي تم إطلاقها حديثا إلى مستويات قياسية؛ ما يعكس زيادة سنوية مطردة بنسبة 20% في الفترة من 2008 إلى 2021.
المصدر: موقع kffhealthnews