التضخم يرفع أسعار 500 دواء في الولايات المتحدة

كشفت دراسة أن شركات الأدوية الأمريكية تخطط لرفع أسعار أكثر من 500 دواء، لما يزيد على 140 علامة تجارية من الأدوية، بدءا من أوائل يناير/ كانون الثاني، وذلك بسبب التضخم المتصاعد وارتفاع تكاليف التصنيع.

وذكرت شركة أبحاث الرعاية الصحية 3 Axis Advisors، أن هذه التعديلات الوشيكة في الأسعار تتزامن مع ترقب صناعة الأدوية الأمريكية لإعلان إدارة بايدن تخفيض أسعار 10 أدوية عالية التكلفة، في سبتمبر/ أيلول، وذلك في سياق التصدي للتضخم المتصاعد وارتفاع تكاليف التصنيع.

ويضع قانون الرئيس جو بايدن للحد من التضخم (IRA) الأساس لبرنامج الرعاية الصحية التابع للحكومة للتفاوض بشكل مباشر على أسعار أدوية مختارة اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا.

اضطراب سلاسل التوريد

وتابعت الدراسة أن مخاوف نشأت بشأن الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد بسبب الحرب في الشرق الأوسط؛ ما يجبر شركات الشحن على وقف أو إعادة توجيه حركة المرور من طريق التجارة الحيوي على البحر الأحمر.

وتوقعت الدراسة أن تخفّض شركة جلاكسو سميث كلاين أسعار ما لا يقل عن 15 دواء في يناير/ كانون الثاني، بعد إعلانها أخيرًا عن تخفيضات أسعار أدوية معينة لعام 2024، بما في ذلك الربو، والهربس، والأدوية المضادة للصرع.

وتتماشى هذه الخطوة مع اتجاه أوسع للشركات لخفض الأسعار بشكل استباقي، وهو ما يتجسّد في التخفيضات السابقة في أسعار الأنسولين في وقت سابق من العام، لتجنب العقوبات التي يفرضها قانون خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021.