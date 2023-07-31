بريطانيا تعتزم إصدار التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال

أعلنت حكومة المملكة المتحدة، أنها بصدد إصدار المئات من تراخيص النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال لتأمين احتياطياتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة خفض انبعاثات الكربون الصافية بحلول 2050، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وحسب الصحيفة، قال مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك، في بيان صدر عنه، إن "الاستثمار في بحر الشمال سيستمر في فتح مشاريع جديدة وحماية الوظائف وتقليل الانبعاثات وتعزيز استقلال الطاقة في المملكة المتحدة، وإنه سيتم تطبيق عملية تقديم أكثر مرونة لطلبات الترخيص، التي ستظل خاضعة لاختبار التوافق مع المناخ لأهداف الحد من الكربون".

وأضاف المكتب أن "الحكومة تتخذ خطوات لإبطاء التراجع السريع في الإنتاج المحلي للنفط والغاز؛ الأمر الذي سيؤمن إمدادات الطاقة المحلية، ويقلل الاعتماد على الدول المعادية".

وشهدت الحرب الروسية على أوكرانيا، ارتفاعًا عالميًا في أسعار الطاقة، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو مستهدفة بشكل خاص صادراتها الضخمة من النفط والغاز.