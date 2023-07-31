بريطانيا تعتزم إصدار التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال
أعلنت حكومة المملكة المتحدة، أنها بصدد إصدار المئات من تراخيص النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال لتأمين احتياطياتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة خفض انبعاثات الكربون الصافية بحلول 2050، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وحسب الصحيفة، قال مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك، في بيان صدر عنه، إن "الاستثمار في بحر الشمال سيستمر في فتح مشاريع جديدة وحماية الوظائف وتقليل الانبعاثات وتعزيز استقلال الطاقة في المملكة المتحدة، وإنه سيتم تطبيق عملية تقديم أكثر مرونة لطلبات الترخيص، التي ستظل خاضعة لاختبار التوافق مع المناخ لأهداف الحد من الكربون".
وأضاف المكتب أن "الحكومة تتخذ خطوات لإبطاء التراجع السريع في الإنتاج المحلي للنفط والغاز؛ الأمر الذي سيؤمن إمدادات الطاقة المحلية، ويقلل الاعتماد على الدول المعادية".
وشهدت الحرب الروسية على أوكرانيا، ارتفاعًا عالميًا في أسعار الطاقة، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو مستهدفة بشكل خاص صادراتها الضخمة من النفط والغاز.
وأوضح سوناك، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد شاهدنا جميعًا كيف استغل بوتين الطاقة وجعلها سلاحًا، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات وتوقف النمو في دول حول العالم، الآن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري أن نعزز أمن الطاقة لدينا وأن نستفيد من هذا الاستقلال لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة".
وأفادت دراسة صدرت من قبل هيئة بحر الشمال الانتقالية (NSTA) بأن "البصمة الكربونية من إنتاج الغاز المحلي في المملكة المتحدة كانت ربع البصمة من الغاز الطبيعي المسال المستورد، مؤكدة وجود خطط لبناء منشأتين إضافيتين لاحتجاز الكربون على طول ساحل بحر الشمال، في أكورن شمال شرق اسكتلندا وفايكنج بالقرب من هامبر إنجلترا، إلى جانب اثنتين قيد الإنشاء بالفعل"، مبينة أن "المجموعات الأربع يمكن أن تدعم ما يصل إلى 50 ألف وظيفة بحلول 2030".
إلى ذلك، من المقرر أن يزور سوناك موقعًا للبنية التحتية للطاقة، في وقت لاحق الإثنين، في أبردينشاير؛ لتسليط الضوء على الدور المركزي الذي ستلعبه المنطقة في تعزيز استقلال الطاقة في المملكة المتحدة وتوفير الجيل القادم من المتدربين المهرة الأساسيين لدفع هذا العمل إلى الأمام.
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية