تقرير: واردات الغاز "محور قلق" للسلطات في إسبانيا

ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن استقبال إسبانيا للغاز من عشرات المصادر التي يشوب بعضها الاستقرار والاستمرارية، بدأ يسبب إرهاقًا وعبئًا إضافيًّا على الجهات المختصة.

إذ تستورد إسبانيا أكثر من 56% من احتياجاتها من روسيا والجزائر. واحتلت الجزائر المرتبة الأولى في تصدير الغاز الطبيعي إلى إسبانيا الشهر الماضي، بنسبة 28.7% من إجمالي الكميات المستوردة، في حين جاءت روسيا في المرتبة الثانية بنسبة 27.6%.

وهذا يعني أن أكثر من نصف واردات الغاز في تموز/ يوليو الماضي جاءت من بلدين محاطين بشكوك جيوسياسية قد تولد انعدام الأمان لنظام الغاز الوطني؛ على الرغم من حقيقة أن الغاز الذي يصل إلى إسبانيا يأتي من عشرات المصادر المختلفة.