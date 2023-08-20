تقرير: واردات الغاز "محور قلق" للسلطات في إسبانيا
ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن استقبال إسبانيا للغاز من عشرات المصادر التي يشوب بعضها الاستقرار والاستمرارية، بدأ يسبب إرهاقًا وعبئًا إضافيًّا على الجهات المختصة.
إذ تستورد إسبانيا أكثر من 56% من احتياجاتها من روسيا والجزائر. واحتلت الجزائر المرتبة الأولى في تصدير الغاز الطبيعي إلى إسبانيا الشهر الماضي، بنسبة 28.7% من إجمالي الكميات المستوردة، في حين جاءت روسيا في المرتبة الثانية بنسبة 27.6%.
وهذا يعني أن أكثر من نصف واردات الغاز في تموز/ يوليو الماضي جاءت من بلدين محاطين بشكوك جيوسياسية قد تولد انعدام الأمان لنظام الغاز الوطني؛ على الرغم من حقيقة أن الغاز الذي يصل إلى إسبانيا يأتي من عشرات المصادر المختلفة.
وقالت الصحيفة إن وزيرة التحول البيئي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، ناشدت إحدى عشرة شركة طاقة وكبار مسوقي الغاز الطبيعي الإسبان لتنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي المسال والاستغناء عن الإمدادات من روسيا.
وأضافت "ريبيرا" أنه "على الرغم من عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات عقابية تنص على حظر قانوني في هذا الصدد، فإنني أرى أنه من الضروري تكاتف الجهود ومناشدة الشركات الإسبانية تكثيف تنويع عقود توريد الغاز الطبيعي المسال والاستغناء عنها من روسيا".
كما قام المفوض الأوروبي للطاقة، قادري سيمسون، بتوجيه نداء مماثل حتى لا يتم توقيع عقود إمدادات الغاز الطبيعي الروسي الجديدة بمجرد انتهاء صلاحية العقود الحالية. ومع ذلك، لم تهدد المفوضية الأوروبية حتى الآن بأي نوع من العقوبات.
المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية