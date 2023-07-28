روسيا تستعد لاستخدام الروبل في تسوية صادراتها الزراعية

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، اليوم الجمعة، إن بلادها ستحث مشتري صادراتها الزراعية على الدفع بالروبل بدلًا من الدولار؛ كوسيلة للالتفاف حول العقوبات الغربية.

وذكرت أن الحكومة تعد مسودة مرسوم من شأنه تمكين المشترين من فتح حسابات خاصة بالروبل لتحقيق هذا الأمر.

وتطالب روسيا منذ فترة طويلة بإعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي بشبكة (سويفت) العالمية للمدفوعات، التي استبعدت منها بعد الحرب على أوكرانيا العام الماضي.

وكان عدم استئناف ربط روسيا بالشبكة أحد أسباب انسحابها، الأسبوع الماضي، من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.