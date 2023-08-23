إيران تعتزم إنتاج 3.4 مليون برميل يوميًّا من النفط الخام بنهاية سبتمبر

إيران تعتزم إنتاج 3.4 مليون برميل يوميًّا من النفط الخام بنهاية سبتمبر
نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأربعاء، عن وزير النفط جواد أوجي قوله إن إنتاج البلاد من النفط الخام سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميًّا بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، رغم استمرار العقوبات الأمريكية.
وقال الوزير "إنتاجنا الحالي من النفط الخام يبلغ 3.3 مليون برميل يوميًّا وبحلول نهاية سبتمبر سيرتفع إلى 3.4 مليون".
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 من اتفاق نووي مع طهران وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية التي انخفض إنتاجها من النفط الخام إلى 2.4 مليون برميل يوميًّا في المتوسط عام 2021.
وأعلنت إيران في وقت سابق من هذا الشهر أن صادراتها النفطية تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميًّا، مدعومة بصورة أساسية بالمبيعات إلى الصين.