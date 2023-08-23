إيران تعتزم إنتاج 3.4 مليون برميل يوميًّا من النفط الخام بنهاية سبتمبر

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأربعاء، عن وزير النفط جواد أوجي قوله إن إنتاج البلاد من النفط الخام سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميًّا بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، رغم استمرار العقوبات الأمريكية.

وقال الوزير "إنتاجنا الحالي من النفط الخام يبلغ 3.3 مليون برميل يوميًّا وبحلول نهاية سبتمبر سيرتفع إلى 3.4 مليون".