أزمة تكلفة المعيشة تلقي بظلالها على "الجمعة السوداء" في أوروبا

تأمل متاجر التجزئة في أوروبا أن تشجع تخفيضات "الجمعة السوداء" المتسوقين على الإنفاق، على الرغم من أن هذا الموسم يأتي في ظل أزمة تكلفة معيشة متفاقمة والانشغال بمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وتخشى المتاجر والمحال في أنحاء أوروبا من أن حركة البيع في موسم عيد الميلاد بشكل عام ستكون الأسوأ في عقد على الأقل مع إحجام المتسوقين عن الإنفاق، بينما تزيد تكلفة تشغيل الأنشطة والأعمال دون أي مؤشر على أنها قد تتراجع، ما يقلص هامش الربح.

وقلص التضخم، الذي أصبح في خانة العشرات، من القوة الشرائية لدى المستهلكين كما أن ثقتهم عند أو قرب أدنى مستوى على الإطلاق، إذ تفاقم فواتير الطاقة المرتفعة من تكلفة المعيشة الآخذة هي الأخرى في الارتفاع.

ولترتيب أمورهم المالية، بدأ مستهلكون تسوقهم لعيد الميلاد مبكرا هذا العام، بينما لا يزال كثيرون ينتظرون للتسوق في الجمعة السوداء.

لكن بعض المستهلكين قد تكون لديهم أولويات أخرى مع مشاركة ويلز وإنجلترا وهولندا وبولندا في مباريات في يوم الجمعة السوداء في كأس العالم.