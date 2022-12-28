تقرير: "تسلا" على وشك إنهاء أسوأ عام لها

وأشارت الشبكة إلى أن الانخفاض الأخير جاء بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، أن "تسلا" ستستمر في وقف الإنتاج لمدة أسبوع في منشأتها في شنغهاي ، في مواجهة هجوم جديد من حالات "كورونا" داخل قوتها العاملة الصينية.

وهوت أسهم "تسلا" بنسبة 73٪ عن أعلى مستوى لها في تشرين الثاني (نوفمبر)2021، فيما انخفض السهم بنسبة 69٪ في العام 2022 ، أي أكثر من ضعف الانخفاض في مؤشر ناسداك الأمريكي للأسهم بحسب الشبكة.

ومن بين شركات صناعة السيارات الكبرى، انخفض سهم شركة "فورد" بنسبة 46٪، و"جنرال موتورز" بنسبة 43٪ وفقا للشبكة التي لفتت إلى أنه منذ الاكتتاب العام الأولي، في العام 2010، تراجعت "تسلا" فقط في عام واحد بنسبة 11 ٪ في العام 2016.

وقالت الشبكة في تقريرها: "لا تزال شركة "تويتر" التي يملكها ماسك تنزف ولا يزال ماسك يبيع أسهمه في تسلا بكميات كبيرة"، لافتة إلى أنه باع 22 مليون سهم إضافي الأسبوع الماضي بقيمة حوالي 3.6 مليار دولار.