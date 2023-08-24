الذهب يبلغ أعلى مستوياته في أسبوعين مع تراجع عوائد سندات الخزانة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الخميس، إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول.

وبحلول الساعة الـ0629 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1920.79 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلًا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس/ آب. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتستقر عند 1948.70 دولار.

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج في الفترة من الـ24 إلى الـ26 من أغسطس/ آب.