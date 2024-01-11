تقرير: الحوثيون "خطر" على الاقتصاد العالمي
تثير الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر، مخاوف حقيقية من زعزعة الاقتصاد العالمي، لخطورة الاستهدافات التي تجري في أحد أكثر المواقع حساسية وإستراتيجية، خصوصا فيما يتعلق بالحركة التجارية وحركة الملاحة الدولية.
وذكر تقرير نشره موقع "موند أفريك" الفرنسي، أن "القوى الكبرى في العالم لا تجد طريقها إلى التوافق حول الردّ الأنسب على هذا التحدّي الجديد في المنطقة".
وبعد اغتيال إسرائيل للرجل الثاني في حركة حماس، صالح العاروري إثر ضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت، اتجهت الأنظار إلى أمين عام مليشيا "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.
في المقابل، لم يتم توجيه أي تهديد لزعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، رغم أن أنصاره يسيطرون على شمال وغرب اليمن.
واعتبر التقرير أنّ "عبد الملك الحوثي، الملقب بعلي جبريل، غير معروف لدى عامة الناس، ومع ذلك، فقد أصبح رجلا خطيرا على الاقتصاد العالمي، من خلال اتخاذ قرار بمهاجمة سفن الحاويات وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات البضائع السائبة في البحر الأحمر، تضامنا مع الفلسطينيين".
وبين قناة السويس ومضيق باب المندب، الذي يفصل اليمن وجيبوتي، وبالتالي آسيا عن أفريقيا، يمر ما يقرب من 40% من التجارة العالمية، و12% من تجارة النفط، و8% من الغاز السائل.
ولتجنب الطائرات بدون طيار والصواريخ التي يرسلها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، يفضل مالكو السفن الرئيسيون في العالم، ولا سيما شركتا مايرسك" و"جي أم أي جي جي أم"، تفادي هذه المنطقة والعبور عبر رأس الرجاء الصالح.
لكن التقرير قال إن "تكلفة تمديد 6000 كيلومتر من حيث العمالة والوقود باهظة جدا"، فيما أقرت شركة "أم سي أس" الإيطالية-السويسرية بالفعل زيادات في أسعار الشحن في الأول من يناير الجاري.
وذكر الموقع أن شركة "سي أم أي جي جي أم" ستزيد من أسعار الشحن بشكل حاد، وقد يصل إلى الضعف، خصوصا على الخطوط المغادرة من آسيا إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط وشمال أوروبا اعتبارا من 15 يناير/كانون الثاني الجاري.
ومن الواضح أن الاقتصاد العالمي مهدد بالانحدار، حيث يستحضر التقرير حادثة جنوح سفينة الحاويات "إيفر جيفن" في مارس 2021 في قناة السويس، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور لمدة أسبوع تقريبًا، إذ قدرت الخسائر التجارية بسبب التأخير حينها بنحو 54 مليار دولار.