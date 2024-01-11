تقرير: الحوثيون "خطر" على الاقتصاد العالمي

تثير الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر، مخاوف حقيقية من زعزعة الاقتصاد العالمي، لخطورة الاستهدافات التي تجري في أحد أكثر المواقع حساسية وإستراتيجية، خصوصا فيما يتعلق بالحركة التجارية وحركة الملاحة الدولية.

وذكر تقرير نشره موقع "موند أفريك" الفرنسي، أن "القوى الكبرى في العالم لا تجد طريقها إلى التوافق حول الردّ الأنسب على هذا التحدّي الجديد في المنطقة".

وبعد اغتيال إسرائيل للرجل الثاني في حركة حماس، صالح العاروري إثر ضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت، اتجهت الأنظار إلى أمين عام مليشيا "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

في المقابل، لم يتم توجيه أي تهديد لزعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، رغم أن أنصاره يسيطرون على شمال وغرب اليمن.