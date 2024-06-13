تمنع تدهور العملة.. السعودية تودع الدفعة الـ3 من منحتها لليمن
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الخميس، عن إيداع دفعة ثالثة من المنحة السعودية، المقدمة للموازنة العامة بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين الإنسانية، حيث ستغطي مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات، وتمنع تدهور العملة.
وأكد العليمي، في منشورات على منصة "إكس" أن الدفعة الجديدة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية، للموازنة العامة "سيكون لها أثر بالغ في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية والإنسانية المتزايدة".
من جانبه، أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، "أن ذلك ما هو إلا تعبير مستمر عن مواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني".
وقال في منشور على منصة "إكس"، إن هذا الدعم "سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وإيقاف التدهور في أسعار العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري".
وسبق أن أودعت السعودية في فبراير/ شباط الماضي، مبلغًا بقيمة ربع مليار دولار، كدفعة ثانية من المنحة المقدمة لإسناد الحكومة اليمنية.
وتأتي الدفعة الثالثة من المنحة السعودية، في ظل حالة انهيار غير مسبوقة على صعيد العملة الوطنية التي سجلت انهيارًا تاريخيًا اليوم الخميس، بعد وصول قيمة الدولار الأمريكي الواحد إلى 1825 ريالًا يمنيًا، فضلًا عن الحالة الخدمية المتردية في قطاع الكهرباء.