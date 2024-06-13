تمنع تدهور العملة.. السعودية تودع الدفعة الـ3 من منحتها لليمن

كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الخميس، عن إيداع دفعة ثالثة من المنحة السعودية، المقدمة للموازنة العامة بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين الإنسانية، حيث ستغطي مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات، وتمنع تدهور العملة.

وأكد العليمي، في منشورات على منصة "إكس" أن الدفعة الجديدة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية، للموازنة العامة "سيكون لها أثر بالغ في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية والإنسانية المتزايدة".

من جانبه، أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، "أن ذلك ما هو إلا تعبير مستمر عن مواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني".