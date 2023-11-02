اليابان تعلن عن خطة تحفيز اقتصادية بقيمة 113 مليار دولار‎

كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 113 مليار دولار، بهدف التخفيف من تداعيات التضخّم في البلاد.

ومنذ بدأت الحرب في أوكرانيا، يتعرّض الناخبون في ثالث أكبر اقتصاد في العالم لضغوط معيشية شديدة بسبب ارتفاع الأسعار.