الرئيس الصيني يدعو دول الخليج لاستخدام بورصة شنغهاي في صفقات طاقة باليوان

وذكر شي في كلمة ألقاها في القمة الصينية-الخليجية، في العاصمة السعودية الرياض أن التعاون بين بكين ودول مجلس التعاون الخليجي أمر طبيعي.

واقترح شي مجالات مختلفة للتعاون في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بما في ذلك الطاقة والتمويل والاستثمار والابتكار والتقنيات الجديدة، فضلا عن الفضاء والثقافة.