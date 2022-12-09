الرئيس الصيني يدعو دول الخليج لاستخدام بورصة شنغهاي في صفقات طاقة باليوان
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الصين ودول الخليج الاستفادة الكاملة من بورصة شنغهاي للبترول والغاز كمنصة لتسوية تجارة النفط والغاز باليوان.
اقترح شي مجالات مختلفة للتعاون في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بما في ذلك الطاقة والتمويل والاستثمار والابتكار والتقنيات الجديدة، فضلا عن الفضاء والثقافة.
وذكر شي في كلمة ألقاها في القمة الصينية-الخليجية، في العاصمة السعودية الرياض أن التعاون بين بكين ودول مجلس التعاون الخليجي أمر طبيعي.
واقترح شي مجالات مختلفة للتعاون في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بما في ذلك الطاقة والتمويل والاستثمار والابتكار والتقنيات الجديدة، فضلا عن الفضاء والثقافة.