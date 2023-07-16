تايمز: فوضى في مطار بريطاني بسبب إضرابات وإلغاء رحلات

يعيش مطار "غاتويك" البريطاني حالة من الإرباك جراء إلغاء بعض الرحلات الجوية التي بدأت بعض الشركات بتنفيذها، وكذلك الإضرابات التي تعتزم شركات الخدمات في المطار تطبيقها لمدة 8 أيام، نهاية الشهر الحالي وبداية أغسطس/ آب القادم.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مدير مطار "غاتويك" ستيوارت وينجيت، إن "إدارة المطار ستبذل قصارى جهدها لتسهيل تنقل المسافرين والحؤول دوت حدوث أي تأخير في رحلاتهم".

وأضاف: "لكن لا بد من الإشارة إلى أن 1/10 فقط من موظفي المطار البالغ عددهم 20 ألفا يتبعون لإدارة والباقي يعملون من خلال شركاتهم المتعاقدة مع شركات الطيران العاملة في المطار، وهذا ما يصعب من مهمة التعامل مع الإضرابات المحتملة وإمكانية تجاوزها".