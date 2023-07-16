تايمز: فوضى في مطار بريطاني بسبب إضرابات وإلغاء رحلات
يعيش مطار "غاتويك" البريطاني حالة من الإرباك جراء إلغاء بعض الرحلات الجوية التي بدأت بعض الشركات بتنفيذها، وكذلك الإضرابات التي تعتزم شركات الخدمات في المطار تطبيقها لمدة 8 أيام، نهاية الشهر الحالي وبداية أغسطس/ آب القادم.
وقالت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مدير مطار "غاتويك" ستيوارت وينجيت، إن "إدارة المطار ستبذل قصارى جهدها لتسهيل تنقل المسافرين والحؤول دوت حدوث أي تأخير في رحلاتهم".
وأضاف: "لكن لا بد من الإشارة إلى أن 1/10 فقط من موظفي المطار البالغ عددهم 20 ألفا يتبعون لإدارة والباقي يعملون من خلال شركاتهم المتعاقدة مع شركات الطيران العاملة في المطار، وهذا ما يصعب من مهمة التعامل مع الإضرابات المحتملة وإمكانية تجاوزها".
ولم ينف وينجيت، قيام بعض شركات الطيران مثل "إيزي جيت" بإلغاء 1700 رحلة هذا الصيف أغلبها من مطار "غاتويك" لكنه برر الإلغاء لأسباب إضافية متعددة مثل تقلص المجال الجوي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية واحتمالية تنفيذ المراقبين الجويين الأوروبيين للإضراب.
وقال: "أفضل في حال رغبة أي شركة إلغاء رحلاتها أن تقوم بذلك الآن؛ تحقيقاً لمصلحة الركاب وعدم مفاجأتهم باللحظات الأخيرة ولمنع حدوث فوضى بالمطار".
أما بخصوص الخطط المستقبلية للمطار الذي قدم خدمة لـ 46 مليون مسافر في عام 2019، فقال ويجيت، أن "هناك 3 مشاريع قيد الدراسة والتنفيذ، وهي افتتاح محطة سكة حديد جديدة بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني في وقت لاحق من هذا العام، وإنشاء موقف سيارات جديد متعدد الطوابق بحلول العام المقبل، وبناء مدرج ثان بالاستفادة من الطريق المواز لمدرجها الرئيسي".
وأضاف بأن "كلفة هذه المشاريع تقدر بـ 2.2 مليار جنيه أسترليني؛ لكن العائد سيكون كبيرا من خلال زيادة قدرة المطار بنسبة 19% بحلول عام 2030".
وقالت "التايمز "، بأن "الإجراءات الحالية قد لا تكون كافية لإرضاء المسافرين الغاضبين ولا حتى شركات الطيران التي بدأت تستخدم مطارات أخرى، ولا حتى للوصول لهدف مدير المطار، الذي يتواجد في هذا المنصب منذ عام 2009، بالعودة إلى نسبة 90% من عدد المسافرين الذي تحقق قبل وباء كورونا بحلول 2025".
المصدر: صحيفة "التايمز" البريطانية