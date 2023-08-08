ارتفاع البورصة السعودية مدعومة بأرباح الشركات‎

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة الثلاثاء، مدعومة بأرباح قوية للشركات، بينما تتجه البورصة القطرية لمواصلة خسائرها.

وصعد المؤشر السعودي 0.8% بقيادة سهم أرامكو السعودية الذي ارتفع 2.9%. وإذا استمر الاتجاه الصعودي فسينهي المؤشر سلسلة خسائر استمرت 8 جلسات.

وأعلنت أرامكو الاثنين تسجيل صافي دخل قدره 112.81 مليار ريال (30.07 مليار دولار) في الربع الثاني وهو ما تجاوز متوسط تقديرات جمعتها الشركة من 15 محلّلًا عند 29.8 مليار دولار.

وأعلنت المجموعة عن توزيعات أرباح أساسية تزيد عن 19.51 مليار دولار بما يتماشى تقريبًا مع توزيعاتها للربع الأول.

كما ستبدأ في توزيع أرباح مرتبطة بالأداء على مدى ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث من 2023 وسيكون أول توزيع نحو 9.87 مليار دولار.