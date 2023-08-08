ارتفاع البورصة السعودية مدعومة بأرباح الشركات
ارتفعت سوق الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة الثلاثاء، مدعومة بأرباح قوية للشركات، بينما تتجه البورصة القطرية لمواصلة خسائرها.
وصعد المؤشر السعودي 0.8% بقيادة سهم أرامكو السعودية الذي ارتفع 2.9%. وإذا استمر الاتجاه الصعودي فسينهي المؤشر سلسلة خسائر استمرت 8 جلسات.
وأعلنت أرامكو الاثنين تسجيل صافي دخل قدره 112.81 مليار ريال (30.07 مليار دولار) في الربع الثاني وهو ما تجاوز متوسط تقديرات جمعتها الشركة من 15 محلّلًا عند 29.8 مليار دولار.
وأعلنت المجموعة عن توزيعات أرباح أساسية تزيد عن 19.51 مليار دولار بما يتماشى تقريبًا مع توزيعاتها للربع الأول.
كما ستبدأ في توزيع أرباح مرتبطة بالأداء على مدى ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث من 2023 وسيكون أول توزيع نحو 9.87 مليار دولار.
وقفز سهم شركة فواز عبد العزيز الحكير 10% متصدرا الرابحين على المؤشر بعد ارتفاع حاد في صافي دخل الربع الثاني.
أما في دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.1% متأثرا بانخفاض نسبته 6.3% في سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.
إلا أن مؤشر أبوظبي صعد 1.1% مدفوعا بارتفاع نسبته 2.5% في سهم الشركة العالمية القابضة.
وقالت الشركة الأسبوع الماضي، إنها تعيد التركيز على عمليات الاستحواذ المحلية إذ تعرقل التحديات الاقتصادية العالمية جهودها للتوسع في الخارج. وانخفض صافي الأرباح بشكل طفيف في الربع الثاني.
وهبط المؤشر القطري 0.7% مع تراجع معظم الأسهم المدرجة بما فيها سهم شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات الذي انخفض 2.1% قبيل إعلان أرباحها.
وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، 1% بعد أن أظهرت بيانات انخفاض واردات وصادرات الصين بوتيرة أسرع كثيرا مما كان متوقعا في تموز/يوليو، في مؤشر جديد على بطء التعافي بعد جائحة كوفيد في أكبر مستورد للنفط في العالم.