الريال الإيراني يُسجل انهيارًا كبيرًا بعد يوم من إجراء الانتخابات

وكتب الخبير الاقتصادي داود سوري، على منصة "إكس" ساخرًا: "منذُ أن قالوا إننا لا نعترف بالدولار، ضرب رأسه واتجه إلى الجبل"، بالإشارة إلى تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، الذي قال فيها: "لا نعترف بسعر الصرف في السوق الحرة".

ويواجه سوق العملات والذهب في السنوات الأخيرة في إيران العديد من التقلبات، وهي قضية يرى الكثير من الخبراء أن سببها عدم كفاءة إدارة البلاد، وهو ما أدخل المجتمع الإيراني في أزمات متشابكة من السياسة الخارجية المسببة للتوتر، إلى السياسات الأيديولوجية الاجتماعية والسياسية والثقافية التي أظهرت نتائجها في مختلف مجالات الاقتصاد والمعيشة لجزء كبير من المجتمع.

سياسة فاشلة

واعتبر الخبير الاقتصادي الإيراني بروز حق شناس، أن العملات الأجنبية وتحديداً الدولار سيواصل ارتفاعه في السوق الحرة قبل حلول العام الإيراني الجديد وبدء عطلة عيد النوروز.