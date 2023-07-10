التضخم في مدن مصر يبلغ ذروته في يونيو عند 35.7%

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ،اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 35.7% في يونيو/ حزيران من 32.7 في المئة في مايو/ أيار.

وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر يوم الخميس أن المحللين توقعوا أن يبلغ معدل التضخم مستوى قياسيًّا في يونيو/ حزيران نتيجة تأثير مستوى الأساس وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى.

وخفضت مصر قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي بنحو النصف منذ مارس/ آذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن أوجه خلل في اقتصادها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرًا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريبًا.

لكن المراجعة الأولى للبرنامج تأخرت وسط حالة من الغموض حول مدى التزام مصر بتعهداتها بتطبيق نظام مرن لتحديد سعر الصرف.

وسجَّل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في يوليو/ تموز 2017 عندما وصل إلى 32.952% بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي قدرها 12 مليار دولار.