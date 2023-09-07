الدولار يتسيَّد أسواق العملات والين عند أقل مستوى في 10 أشهر

أدى صعود الدولار بقوة لدفع الين إلى أقل مستوى في عشرة أشهر، اليوم الخميس، وإبقاء اليورو والجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في وقت وضع فيه المستثمرون كامل ثقتهم في الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال قويا رغم قتامة توقعات النمو العالمي.

وصعد الدولار لذروة جديدة عند 147.875 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.05 % إلى 104.91 متمسكا ببعض المكاسب التي حققها خلال الجلسة السابقة إثر الصعود لذروة ستة أشهر مع تسجيل قطاع الخدمات الأمريكي زخما قويا في أغسطس/ آب على غير المتوقع.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.09 % مسجلا 1.0718 دولار بعد أن هوى لأقل مستوى منذ يونيو/ حزيران أمس الأربعاء.