إسرائيل تخصص 120 مليار دولار لتطوير البنية التحتية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها ستستثمر 433 مليار شيكل، ما يعادل 120.93 مليار دولار، من أجل تطوير البنية التحتية على مدار 4 سنوات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المشروع سيزيد من الإنتاجية العمالية وسيقلل من حجم التفاوت في القوة العاملة.

وقال المدير العام لمكتب نتنياهو، يوسي شيلي، إن أحد أهم المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي بالنسبة لاقتصاد إسرائيل هو تطوير البنية التحتية.

وستستثمر الحكومة الإسرائيلية بموجب الخطة في قطاعات الطاقة والنقل العام والتعليم والرعاية الصحية والأمن والبيئة.